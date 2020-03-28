أمريكا بين التهويل والحقيقة

2020/03/28 | 17:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باقر الجبوري البعض ولحد الان لازال متخوفا ومخوّفا للآخرين من مجابهة ومواجهة امريكا دون الرجوع للعقل في تقييم واقعها المعاصر من خلال دراسة تاريخها المشؤوم في المعارك التي خاضتها خارج اراضيها والتي انتهت اغلبها بخسارة كبيرة لها في الافراد والمعدات..فأمريكا هي نفسها التي خسرت الالاف من جنودها في معركة خليج الخنازير في كوبا حتى […]

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