علاء الركابي: كن وفيا لتضحيات الشهداء وابقى في بيتك

2020/03/28 | 18:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين}دعا الناشط عن محافظة الناصرية الدكتور علاء الركابي، المواطنين للالتزام باجراءات حظر التجوال والبقاء في المنزل لحين زوال الوباء الذي عصف بالعالم كورونا، وذكر الركابي، في تغريدة له اليوم على تويتر، أن على الجميع أن يكونوا أوفياء لدماء الشهداء وان يلتزموا بحظر التجوال الذي فرض للحد من انتشار فيروس كورونا،حيث قال "قدمنا اكثر من 700 شهيد من خيرة شبابنا وأكثر من 20 ألف جريح ومعاق من أجل أن ينعم هذا الشعب بمستقبل أفضل وأجمل..

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