برلمانية تطالب بمحاسبة الحلبوسي بسبب صرفه رواتب لفضائيين

2020/03/28 | 18:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة الفائزة نوران عبد الأمير، السبت، القضاء العراقي بـ “معاقبة” رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بسبب مواقفه من عدم عرض الطعون الخاصة بصحة عضوية النواب الفائزين، متهمة رئيس السلطة التشريعية بمنح رواتب لنواب فضائيين بعلم القضاء ومجلس النواب.

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