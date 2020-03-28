إصابة نائبة أوكرانية بفيروس كورونا

2020/03/28 | 18:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت آنا سكوروخود، النائبة في مجلس الرادا (البرلمان) الأوكراني اليوم السبت، عن إصابتها بفيروس كورونا.وكتبت سكوروخود عبر “تلغرام”: “من أجل وضع حد للشائعات، أريد الإبلاغ بأن اختباري للكشف عن فيروس كورونا أظهر نتيجة إيجابية.بناء على ذلك أرجو جميع من خالطني في الفترة الأخيرة أن يلتزموا بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما”.[…]

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