2020/03/28 | 18:06 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط تخصص مليوني دولار لدعم القطاع الصحي في ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/28 | 18:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تخصص مليوني دولار لدعم القطاع الصحي في ذي قار) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تخصص مليوني دولار لدعم القطاع الصحي في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).