2020/03/28 | 18:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادعلى الرغم من مأساوية وباء كورونا الذي ضرب العراق بعد أن فتك بعدد من الدول، ومع الإجراءات الاحترازية التي رافقته في العراق وتسببت هي الأخرى بهموم إضافية للمواطنين، إلا أن الفيروس وهذه الظروف لم تنال من "طرافة" العراقيين.في السليمانية التي كانت أول محافظة في إقليم كردستان وشمال العراق بشكل عام، سجلت إصابة بفيروس كورونا، ومن ثم تصدرت بتسجيل أول حالة وفاة في عموم البلاد، لكن رغم ذلك واجه السليمانيون هذا الوضع الحالك بروح الدعابة، حيث قام البعض منهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا على تماثيل لشخصيات بارزة في المجتمع الكردي.وظهرت بعض تلك الشخصيات وهي ترتدي الكمامات الطبية، في صور حصلت عليها "كلكامش برس".

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