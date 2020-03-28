متى ستفرج أمريکا عن أرصدة إيران المجمدة؟

2020/03/28 | 18:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة في حين تفيد بعض الأنباء عن الإفراج عن جزء من الأموال والموارد الإيرانية التي جمدتها أمريکا، قال مصدر مطلع في وزارة الخارجية الإيرانية إنه لم يتم الإعلان عن أي نتائج رسمية بهذا الشأن لغاية الآن.يستفاد من هذا الخبر وأمثاله أنه نتيجة للضغوط الدولية فمن المحتمل أن ننتظر وقوع أحداث بهذا الشأن […]

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