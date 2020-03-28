دبي تطلق حزمة محفزات اقتصادية لمعالجة الوضع الراهن

2020/03/28 | 18:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أطلق حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، حزمة محفزات اقتصادية لدعم قطاع الاعمال في دبي وتخفيف الاثار الاقتصادية الحالية.واطلقت المناطق الحرة في دبي حزمة حوافز اقتصادية إضافية مساهمة منها في تعزيز ودعم قطاع الأعمال في دبي والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الحالي.وتضمنت الحزمة 5 محاور تشمل تأجيل دفع […]

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