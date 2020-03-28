2020/03/28 | 18:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الديوانية: سلامة تسع حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الديوانية: سلامة تسع حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).