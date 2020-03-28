إسرائيل توقف تسليم المصابين بكورونا نتائج فحوصهم بعد سلسلة من الأخطاء

2020/03/28 | 18:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أوقفت الصحة الإسرائيلية تسليم وابلاغ المرضى بنتائج فحوصاتهم لفيروس كورونا سواء كانت سلبية أو ايجابية، وذلك بعد اكتشاف إرسال نتائج خاطئة لعدة مرضى.وقالت الوزارة في رسالة وجهتها إلى صناديق المرضى اليوم السبت، إن “هناك احتمالا بأن النتائج خاطئة”.، مضيفة أنه “بعد مشكلة في النظام المحوسب تم اكتشافها الليلة الماضية بشأن […]

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