وديع العبيدي - الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [ 33]- خلاصات

2020/03/28 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي (43)لماذا عليّ..؟!!..من خصائص الإسلام المخزية، أن قادته ورموزه من المجرمين وأرذل أصناف البشر../ ود(1)لولا انحطاط العرب والتمادي في التردي، لما استحق الإسلام وخرافاته كلمة؛ ولكن مقولة: (عارُهم فخرُهم) عميقة المعنى، بعيدة الأثر.الفكر الأوربي الغربي لم يعد يعنى بمسائل الماضي، منصرفا بالكليّة للعناية بالحاضر والمستقبل؛ فأوربا اليوم لا تعرف التقاليد ولا الكنيسة، بقدر تركيزها على م......

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