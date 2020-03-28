2020/03/28 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #وديع_العبيدي (43)لماذا عليّ..؟!!..من خصائص الإسلام المخزية، أن قادته ورموزه من المجرمين وأرذل أصناف البشر..
/ ود(1)لولا انحطاط العرب والتمادي في التردي، لما استحق الإسلام وخرافاته كلمة؛ ولكن مقولة: (عارُهم فخرُهم) عميقة المعنى، بعيدة الأثر.
الفكر الأوربي الغربي لم يعد يعنى بمسائل الماضي، منصرفا بالكليّة للعناية بالحاضر والمستقبل؛ فأوربا اليوم لا تعرف التقاليد ولا الكنيسة، بقدر تركيزها على م......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#وديع العبيدي - الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [ 33]- خلاصات) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
/ ود(1)لولا انحطاط العرب والتمادي في التردي، لما استحق الإسلام وخرافاته كلمة؛ ولكن مقولة: (عارُهم فخرُهم) عميقة المعنى، بعيدة الأثر.
الفكر الأوربي الغربي لم يعد يعنى بمسائل الماضي، منصرفا بالكليّة للعناية بالحاضر والمستقبل؛ فأوربا اليوم لا تعرف التقاليد ولا الكنيسة، بقدر تركيزها على م......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#وديع العبيدي - الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [ 33]- خلاصات) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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