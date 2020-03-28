صاغراً أو مهزوماً… خيارا ترامب للانسحاب من العراق

2020/03/28 | 18:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، في تقرير لها، أن الولايات المتحدة تستعد لشن حملة عسكرية داخل العراق لتدمير “المليشيات التابعة لإيران” والتي تهدد بتنفيذ هجمات جديدة على الجنود الأمريكيين.-بعد متابعة سريعة لتفاصيل الخبر تؤكد حقيقة واحدة وهي ان الخبر يندرج في خانة الحرب النفسية التي تشنها ادارة الارهابي دونالد ترامب على […]

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