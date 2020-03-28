وفيات كورونا تتجاوز ألفاً في بريطانيا

2020/03/28 | 18:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت بريطانيا إن 1019 شخصا توفوا بعد أن أثبتت الفحوص الطبية إصابتهم بفيروس كورونا بحلول الساعة 1700 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة بزيادة 260 شخصا في المجمل عن الساعات الأربع والعشرين السابقة.

وبلغ عدد الحالات التي ثبت إصابتها بكورونا 17089 حالة بحلول الساعة 0900 بتوقيت جرينتش يوم السبت مقارنة بعدد تم تصحيحه رسميا وبلغ 14543 يوم الجمعة.

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