رئيس الوزراء الإيطالي يحذر من سقوط الاتحاد الأوروبي بسبب كورونا

2020/03/28 | 18:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، من سقوط الاتحاد الأوروبي ككيان جامع في حال إرتكاب أخطاء فادحة خلال عملية مكافحة فيروس كورونا المستجد في القارة الأوروبية.

وقال كونتي في تصريح إن التقاعس عن مواجهة هذا الخطر سيترك للأجيال القادمة العبء الهائل لاقتصاد مدمر، داعيا الدول الأوروبية أن تكون على مستوى عالي في هذا التحدي، والى اطلاق خطة كبيرة للتعافي وإعادة الاستثمار تدعم وتنعش الاقتصاد الأوروبي.

وأكد كونتي أنه يمثل بلدا يعاني الكثير ولا يمكن السماح بالمماطلة وعلى الدول الأوروبية عدم اللجوء الى الخيارات المأساوية التي ستسفر عن ذهاب اعداد هائلة من الضحايا وبالتالي فإن التكتل الأوروبي قد يفقد بنظر مواطنيه سبب وجوده.

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