نائب تدعو لبيع النفط الموجود تحت الأرض للمواطنين لتجاوز الازمة الاقتصادية

2020/03/28 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

دعت النائب في مجلس النواب ليلى التميمي، السبت (28 اذار 2020)، لبيع النفط الموجود تحت الأرض ل...





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