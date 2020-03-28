معتصمو البصرة يرفضون رفع خيامهم بسبب كورونا ويعدونها خطوة لقتل حركتهم الاحتجاجية

2020/03/28 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

رفض معتصمو محافظة البصرة، السبت، اخلاء خيام اعتصامهم بدعوى الوقاية من تفشي فيروس كورونا، عادين م...





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