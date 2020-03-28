تخصيص مقبرة في وادي السلام لضحايا كورونا والحشد يتكفل بتغسيلهم

2020/03/28 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر مطلع، السبت، بأن الوقف الشيعي، خصص مقبرة في وادي السلام، بمحافظة النجف، لضحايا فايروس كور...





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