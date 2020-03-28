شاهد... خطة أمريكية للقيام بعملية عسكرية بالعراق

2020/03/28 | 18:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة نيويورك تايمز إن وزارة الدفاع الأميركية أصدرت توجيها الأسبوع الماضي للتحضير لحملة عسكرية في العراق تهدف لتدمير مواقع تابعة للحشد الشعبي ال...

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