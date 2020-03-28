الصحة العالمية تدعو الى عدم استخدام أية أدوية لم تثبت فعاليتها ضد فيروس كورونا

2020/03/28 | 18:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت منظمة الصحة العالمية عن آخر مستجدات انتشار وباء كورونا حول العالم, وأكد مدير الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس في تصريح، أكثر من ستمئة ألف إصابة بفيروس كورونا حول العالم، وأكثر من عشرين ألف حالة وفاة.

وأشار الى ان أكثر من مئة ألف شخص تماثلوا للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، داعيا في الوقت نفسه دول العالم الى عدم استخدام أية أدوية لم تثبت فعاليتها بعد في علاج الفيروس.

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