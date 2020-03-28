النفط تخصص 2.4 مليون دولار لتاهيل أبنية للحجر الصحي في البصرة

2020/03/28 | 18:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، عن تخصيصها 2.4 مليون دولار لتاهيل ثلاثة أبنية في المدينة الرياضية بالبصرة ضمن الحملة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انها "قررت تخصيص مبلغ مليونين و400 الف دولار لتأهيل ثلاثة أبنية جديدة في المدينة الرياضية بمحافظة البصرة كانت مخصصة كفنادق، بهدف توظيفها كمناطق لحجر المرضى المصابين بفيروس كورونا ومعالجتهم".وأضافت ان "ذلك ضمن مبادرات الوزارة في تسخير كافة الإمكانيات لدعم القطاع الصحي وجهوده في حملات الوقاية من انتشار فيروس كورونا وحماية المواطنين".وأشارت الى ان "شركة نفط البصرة ستقوم بالتعاون والتنسيق مع إدارة المحافظة والجهات الصحية المعنية فيها من اجل التعاقد مع شركات صينية لتجهيز هذه الأبنية بأحدث الأجهزة والمعدات والمستلزمات الصحية اللازمة التي تتطلبها الرعاية الصحية الخاصة بالحجر الصحي وبشكل عاجل، وبالاستفادة من خبرة الصينيين في هذه التجربة".وبينت الوزارة ان "هذه الاجراءات والمبادرات التي تقوم بها وزارة النفط، تأتي ضمن الدعم الذي تقدمه للقطاع الصحي بشكل عام ولابناء المحافظة بشكل خاص، للوقاية من انتشار فيروس كورونا والمساهمة في علاج المصابين به".ولفتت الى ان "شركة نفط البصرة شكلت لجنة مع إدارة المحافظة والجهات الصحية المعنية لهذا الغرض".

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