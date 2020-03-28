بالوثيقة .. نائب يطالب وزارة الصحة بتوفير الدم لعلاج مرضى

2020/03/28 | 18:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب النائب في تحالف سائرون صادق السليطي، اليوم السبت، وزارة الصحة وخلايتيّ الأزمة النيابية والحكومية ورئيس الوزراء بصفته رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة العليا بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتوفير الدم بكميات كافية لعلاج مرضى "الثلاسيميا".واقترح السليطي في وثيقة حصلت عليها "كلكامش برس"، على وزارة الصحة تسيير سيارات إسعاف جوالة وإعداد آلية مناسبة لاستقبال المتبرعين بالدم في بيوتهم لتوفير الكمية المناسبة من الدم لعلاج مرضى "الثلاسيميا" الذين يحتاجون العلاج بشكل دوري كل اسبوع او اسبوعين.

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