وزارة الاقتصاد السورية لم تسمع بـ«كورونا» وإجازات الاستيراد على قدم وساق

2020/03/28 | 18:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقيت أزمة ومخاوف مرض «كورونا» في صدارة المشهد العام، نظراً لارتفاع مخاطر هذا الفيروس في العالم، باستثناء وزارة الاقتصاد التابعة لحكومة دمشق، التي قالت إن هناك زيادة إقبال في القطاع

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