صحة غزة تمدد الحجر 3 أسابيع

2020/03/28 | 18:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، عن رفع مدة الحجر الصحي من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بسبب تقديرات عالمية بأن فيروس كورونا قد تكون فترة حضانته أكثر من أسبوعين.وقال المتحدث باسم الصحة أشرف القدرة، “إن الضرورة الملحة ورأي الخبراء والاستشاريين المطلعين على انتشار وباء كورونا وأن هناك نسب […]

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