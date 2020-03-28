من اجل مرضى الثلاسيميا.. نائب يطالب بتسيير سيارات إسعاف لاستقبال المتبرعين بالدم في بيوتهم

2020/03/28 | 19:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب نائب رئيس تحالف سائرون، صادق السليطي ، اليوم السبت، وزارة الصحة باتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة مرضى الثلاسيميا، مقترحا تسيير سيارات إسعاف جوالة وإعداد آلية مناسبة لاستقبال المتبرعين بالدم في بيوتهم.

وقال السليطي في بيان تلقته "الغد برس"، اننا "نطالب وزارة الصحة وخلايا الأزمة النيابية والحكومية ورئيس الوزراء بصفته رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة العليا بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتوفير الدم بكميات كافية لعلاج مرضى الثلاسيميا البالغ عددهم ٢٩٠٠٠ مريض وتفاقمت معاناتهم مع فرض حظر التجوال الذي تسبب بشحة الدم في مصارف الدم بسبب صعوبة وصول المتبرعين وان تحديد موقع محدد للمتبرعين قد يسبب تجمع يشكل خطورة عليهم".

وأقترح السليطي، بحسب البيان على وزارة الصحة "تسيير سيارات إسعاف جوالة وإعداد آلية مناسبة لاستقبال المتبرعين بالدم في بيوتهم لتوفير الكمية المناسبة من الدم لعلاج مرضى الثلاسيميا الذين يحتاجون العلاج بشكل دوري كل اسبوع او اسبوعين، لاسيما ان الوضع الحالي وخطة حظر التجوال قد تستمر لمدة أطول من المتوقع ".

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