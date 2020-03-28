الصين تزود كوردستان بمعلومات كفيلة باحتواء كورونا

2020/03/28 | 19:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن فريق من الصليب الأحمر الصيني، يوم السبت، أنه سيزود إقليم كوردستان بكل المعلومات والمستلزمات لمواجهة واحتواء فيروس كورونا.

ووصل الفريق الصيني إلى إقليم كوردستان السبت وسيعمل مع السلطات الإقليم على مدى الأيام القليلة المقبلة لمواجهة كورونا واحتوائه.

وقال الدكتور هانك أحد أعضاء الفريق الصيني في مؤتمر صحفي، إن الصين أقامت مختبرا للحكومة العراقية في الفترة الماضية ما يمكنها من إنجاز عملية فحص المشتبه إصابتهم بالفيروس، مبينا أن المختبر يجري حالياً الفحوصات.

وأضاف أن الفريق الصيني سيقدم خلال مدة أربعة أيام كل المعلومات والمستلزمات بشأن مواجهة فيروس كورونا الى وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان.

واشار الى انه يأمل ان يتبادل الصين وحكومتا العراق واقليم كوردستان النقاش بشأن فيروس كورونا.

وتابع ان الحكومة الصينية وبعد السيطرة على الفيروس في بلادها تقوم حاليا بمد يد المساعدة الى الكثير من دول العالم في مسعاها للسيطرة على الفيروس في الخارج أيضا.

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