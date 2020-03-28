رئيس وزراء كندا: لا نحتاج إلى غلق الحدود الآن لمواجهة انتشار كورونا

2020/03/28 | 19:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم السبت، إن بلاده لا تحتاج إغلاق الحدود في الوقت الحالي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منوها إلى حرصه الكامل على مساعدة الشركات والمؤسسات المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف رئيس الوزراء الكندي في مؤتمر صحفي، مستمرون في التشاور مع سائر قادة العالم حول مكافحة فيروس كورونا، مشددا في الوقت ذاته على أهمية التركيز على الخروج من المحنة الصحية العالمية، والتركيز على التأكد من دعم الكنديين، متابعا: "نحافظ على استقرار الاقتصاد من خلال اجتماع مجموعة السبعة ومجموعة العشرين".

وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قال أمس الجمعة، إن المسؤولين الكنديين أوضحوا للولايات المتحدة أنه سيكون من الخطأ وضع قوات بالقرب من الحدود.

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