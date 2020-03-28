2020/03/28 | 19:06 - المصدر: الغد برس
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 542 حالة وفاة جديدة بكورونا في إقليم لومبارديا الإيطالي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تسجيل 542 حالة وفاة جديدة بكورونا في إقليم لومبارديا الإيطالي
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تسجيل 542 حالة وفاة جديدة بكورونا في إقليم لومبارديا الإيطالي
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 542 حالة وفاة جديدة بكورونا في إقليم لومبارديا الإيطالي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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