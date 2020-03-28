2020/03/28 | 19:06 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعثة اوربا في العراق: درهم وقاية خير من قنطار علاج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/28 | 19:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعثة اوربا في العراق: درهم وقاية خير من قنطار علاج) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعثة اوربا في العراق: درهم وقاية خير من قنطار علاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).