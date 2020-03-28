النقل توضح سبب تأخر رحلات العراقيين العالقين خارج البلاد

2020/03/28 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة النقل، السبت (28 آذار 2020)، عن سبب تأخر اعادة العراقيين العالقين خارج البلاد من الراغبين بالعودة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "جميع الرحلات الأستثنائية المباشرة التي ينفذها الناقل الوطني في الوقت الراهن والخاصة باجلاء المواطنين العالقين في الدول الاخرى تحتاج لأتخاذ العديد من الاجراءات والمخاطبات مع الجهات المعنية والتنسيق الكامل معها ،وحال استكمالها هذة الاجراءات وتحديدها موعد الرحلات فأن الوزارة ومن خلال الخطوط الجوية العراقية تلتزم بالاعلان عنها بمواقعها المعتمدة رسميآ".

وتابع البيان:"نهيب بكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ووسائل الإعلام توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة وأعتمادها من مصادرها الرسمية وعدم التشويش على مواطنينا الكرام الذين يعيشون ظروفا قاهرة بسبب تداعيات أزمة كورونا"، مشيرا إلى "ضرورة اعتماد مواعيد الرحلات حصراً من خلال موقعي وزارة النقل العراقية وشركة الخطوط الجوية العراقية ".

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