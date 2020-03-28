2020/03/28 | 19:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة نيابية : تأمين سندات النفط للمواطنين افضل وسيلـة لعبور الازمة الاقتصادية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/28 | 19:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة نيابية : تأمين سندات النفط للمواطنين افضل وسيلـة لعبور الازمة الاقتصادية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة نيابية : تأمين سندات النفط للمواطنين افضل وسيلـة لعبور الازمة الاقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).