شاهد عملية تعقيم شوارع في تركيا بسبب كورونا

2020/03/28 | 19:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: دخلت السلطات التركية حالة الانذار القصوى منذ نحو اسبوع في محاولة لإدراك الوقت والحد من انتشار وباء كورونا، بعد ارتفاع اعداد الاصابات الى 5698 حالة ووفاة 92 آخرين.

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