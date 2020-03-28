هذا ما قدمه أهل العمامة ماذا قدم دعاة المدنية والعلمانية؟!

2020/03/28 | 19:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهدي المولى بعد تحرير العراق والعراقيين في 9-4- 2003 من بيعة العبودية التي فرضت عليه شعر العراقي لأول مرة أنه عراقي أنه إنسان حر, فأنطلق بشكل عفوي كل واحد حسب فهمه للحرية حسب مستوى وعيه حسب رغباته ومعاناته مما احدث اصطدام بين هذه الرغبات والمعانات والمستويات في الوعي والفهم وكاد يضيع العراق والعراقيين وعودة العبودية […]

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