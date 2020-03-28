انهيار جسر شمال شرقي البصرة بسبب ارتفاع مناسيب المياه

2020/03/28 | 19:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر محلي في محافظة البصرة، اليوم السبت، بانهيار جسر يربط بين منطقتي شمال شرقي محافظة المحافظة.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" ان "الجسر الحديدي الوحيد الذي يربط منطقتي الشمعة والزوين في الزريجي في ناحية الهارثة، تعرض للانهيار اثر ارتفاع مناسيب المياه جراء الامطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة".وأشار إلى أن "انهيار الجسر لم يتسبب بخسائر بشرية أو أضرار مادية إلا أنها سيؤدي إلى عزل المنطقتين".

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