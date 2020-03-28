وزير الصحة: حظر التجوال قد يمدد الى فترة اضافية وذلك يعتمد على نسب الاصابات اليومية بفيروس كورونا

2020/03/28 | 19:14 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة: اذا التزم المواطنون البقاء في منازلهم سنخرج من ازمة كورونا خلال اسبوعين او ثلاثة اسابيع وزير الصحة: نسبة الوفيات في العراق مرتفعة بسبب عدم التزام البعض بالتعليمات وكثرة […]

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