الحشد الشعبي يعفر بؤرة كورونا في بابل

2020/03/28 | 19:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجزت كوادر طبابة الحشد الشعبي، السبت، تعفير قرية البو سميچة في محافظة بابل التي تُعدُّ بؤرة وباء فيروس كورونا في المحافظة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى، إن طبابة الحشد الشعبي قامت بتعفير قرية البو سميچة في بابل والتي تعتبر بؤرة الوباء في المحافظة.وأضاف، ان القرية شهدت ظهور حالة إصابة بفايروس كورونا

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