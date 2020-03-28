2020/03/28 | 19:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت طبابة الحشد الشعبي، السبت، حملة تعفير وتعقيم في منطقة سميجة في محافظة بابل للحد من انتشار فايروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ,انه “بعد تسجيل إصابة واحد في منطقة سميجة في بابل نفذت الفرق التخصصية لطبابة الحشد الشعبي حملة تعفير وتعقيم لجميع انحاء المنطقة لحماية أهلها والحد من تفشي فيروس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبابة الحشد تعفر منطقة سميجة في بابل لحماية أهلها من كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طبابة الحشد تعفر منطقة سميجة في بابل لحماية أهلها من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).