أمريكا تسجل 410 وفيات بكورونا ترفع الإجمالي إلى 1711

2020/03/28 | 19:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة ارتفعت وفيات فيروس كورونا في أمريكا، السبت، إلى 1711، إثر تسجيل 410 وفيات جديدة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.وحسب معلومات حديثة نشرتها جامعة “جونز هوبكينز” الأمريكية، ارتفعت إصابات كورونا في البلاد إلى 104 آلاف و860، عقب تسجيل 18 ألفا و848 إصابة جديدة.وأضافت المعلومات، أن الوفيات جراء الفيروس ارتفعت أيضا إلى 1711، […]

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