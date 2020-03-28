الكمامة الأمثل للوقاية من كورونا

2020/03/28 | 19:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة وصف وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو القناع الطبي الأمثل، الذي يمكنه الحماية من فيروس كورونا المستجد.ووفقا لموراشكو يعد القناع المكون من أربع طبقات من الضمادة الطبية حماية فعالة ضد الكورونا، وأشار الوزير أنه تم اختبار هذه الأقنعة وبيعها.وتتكون الكمامات للاستخدام مرة واحدة على ثلاث طبقات ومع ذلك، هناك نماذج ذات […]

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