خلية الازمة في كركوك تقرر تمديد حظر التجوال

2020/03/28 | 19:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوك قررت خلية الازمة في محافظة كركوك ، اليوم السبت، تمديد حظر التجوال المفروض في المدينة، وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انها ” قررت استمرار حظر التجوال المفروض حالياً الى يوم 11 نيسان المقبل و فتح ثلاث محطات وقودية”.وقرر مجلس الوزراء، الخميس (26 آذار 2020)، تمديد حظر […]

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