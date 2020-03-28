بالصور..بؤرة كورونا ووهان الصينية تستعيد زحامها

2020/03/28 | 19:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: منذ ايام رفعت السلطات الصينية الحجر على نحو 40 مليون مواطن في اقليم ووهان مركز انتشار وباء فيروس كورونا الى العالم.واستعاد الاقليم الصناعي الكبير نشاطه السكاني والاقتصادي، وفتحت المواصلات العامة الى السكان لتعود الحياة الى طبيعتها، على الرغم من انتشار الوباء الى بقاع العالم.وبلغت اخر حصيلة للوباء حتى هذا اليوم […]

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