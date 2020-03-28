من دمشق: بيوتنا فارغة حتى من الإنارة ونحاول الالتزام بالحجر

2020/03/28 | 19:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوتيرة متسارعة، تزيد الحكومة السورية فرض إجراءات احترازية لمواجهة فيروس “#كورونا”، فبعد إغلاق المحال والأسواق، وتعطيل المدارس والجامعات، وإيقاف النقل العام، جاء قرار حظر التجول الجزئي ليتبعه أمس، إعلان منع

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