نتائج إيجابية لاختبار أول لقاح إيراني الصنع ضد کورونا

2020/03/28 | 19:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة وأعلن العالم الإيراني الأستاذ في جامعة تربيت مدرس الدکتور مسعود سليماني في العاصمة طهران عن صنع لقاح ضد فيروس کورونا واختباره بنجاح في المرحلة الأولی.وقال الأستاذ سليماني: لقاح فيروس کورونا قد تم صنعه من خلال استخدام الخلايا الجذعية وقد أعلن کثير من الأطباء عن رضاهم من آثار هذا اللقاح الإيجابية في […]

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