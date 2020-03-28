21 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق

2020/03/28 | 19:32 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مركز الاعلام الرقمي DMC ارتفاع عدد مستخدمي شبكة الانترنت في العراق الى قرابة الـ30 مليون مستخدم بحلول عام 2020 بزيادة 11 مليون مستخدم عن العام الماضي .واوضح المركز […]

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