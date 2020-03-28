أردوغان يعفي وزير النقل من منصبه

2020/03/28 | 19:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وزير النقل، محمد جاهد طورهان في مرسوم، السبت، في وقت تكافح فيه البلاد تفشي فيروس كورونا الذي أودي حتى الآن بحياة 92 شخصا في أكثر قليلا من أسبوعين.

وقال المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية إنه تم تعيين عادل كارا إسماعيل أوغلو وزيرا جديدا.



ولم يذكر تفاصيل أو أسباب.

ونقلت الوزارة عن كارا إسماعيل أوغلو قوله "لدينا مشاريع مهمة للغاية في المستقبل...



لدينا مشاريع مهمة ستسهم في تنمية بلدنا ومستقبله.



وسنقوم بتنفيذها بسرعة وبشكل مشترك" بحسب ما أوردت "رويترز".

يأتي التحرك المفاجئ في وقت تنتهج فيه تركيا سلسلة إجراءات تشمل فرض قيود على السفر الدولي وبين المدن بعد أن قفز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بمقدار الثلث يوميا إلى 5698 حالة فضلا عن وفاة 92 حالة.

وواجه طورهان ووزارته انتقادات الأسبوع الماضي لعقد أول مناقصة للتحضير لإنشاء قناة ضخمة على مشارف إسطنبول وسط تفشي المرض.

وفي حديثه في مراسم التسليم، قال طورهان إن تركيا كانت أقل تأثرا بالفيروس من بعض الدول الأخرى بسبب الإجراءات التي اتخذتها في الوقت المناسب.

وقال "بالطبع وزارتنا إحدى الوزارات في هذا البلد التي يتوقع الناس منها مشاريع وخدمات...



خلال هذه الفترة، عملت واستمرت في أنشطتها محليا ودوليا تماشيا مع قرارات وزارة الصحة وفريق الخبراء".

وأضاف "لحسن الحظ، من خلال تنفيذ هذه الإجراءات، لم تكن لدينا مشكلات كبيرة في حياتنا الاجتماعية أو الاقتصادية.



كوزارة، يجب علينا تنفيذ قرارات حكومتنا معا ومحاولة التغلب على هذه الكارثة بأقل قدر ممكن من الضرر".

وكان طورهان يرأس مديرية السكك الحديدية وكبير مستشاري أردوغان.



وعينه الرئيس وزيرا للنقل في يوليو 2018.

أما كارا إسماعيل أوغلو (50 عاما) فقد عين نائبا لوزير النقل العام الماضي.

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