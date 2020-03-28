الموت يغيب فناناً كوردياً بارزاً

2020/03/28 | 19:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، وفاة الفنان التشكيلي الكوردي البارز أصغر رشيد حلبجيي.

وكتب وزير الثقافة والشباب الكوردستاني حمه حمه سعيد في موقعه، ناعيا حلبجيي بالقول "احزننا ورود نبأ وفاة الفنان التشكيلي اصغر رشيد حلبجيي، وكان اصغر في ثمانينيات القرن الماضي من الرواد في رسم البورتريهات لمعظم الشعراء الكورد".

يذكر ان الفنان حلبجيي قد شارك في عشرات المعارض المشتركة والشخصية في مدينة حلبجة والعديد من المدن الاخرى في اقليم كوردستان.

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