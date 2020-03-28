السيستاني يجيب على أسئلة بشأن المتوفين بفيروس كورونا ويفتي بعدم جواز حرق جثثهم

2020/03/28 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

بغداد اليوم - كركوك

قررت خلية الازمة في محافظة كركوك ، السبت 28-3-2020، تمديد حظر التجوال المفروض في المدينة،

وقالت الخلية في بيان مقتضب انها " قررت استمرار حظر التجوال المفروض حالياً الى يوم 11 نيسان المقبل و فتح ثلاث محطات وقودية".

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني من محافظة ديالى، السبت، بان قذيفتي هاون سقطتا على اطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "قذيفتي هاون سقطتا على اطراف ناحية العبارة(16كم شمال شرق بعقوبة)

بغداد اليوم- بغداد

استعرضت طالبة الدارسات العليا، سارة ثائر او كما وصفها الممرض الذي نشر فيديو اخير لها نشر اليوم بـ’’المرأة الحديدية’’، من اهالي محافظة الديوانية، رحلتها مع فيروس كورونا، وكيف تمكنت من الشفاء منه، مشير

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