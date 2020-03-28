نجم دورى السلة الأمريكي لـ ترامب: أخرس أيها المهرج

2020/03/28 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

وجه جى آر سميث لاعب كليفلاند كافالييرز لكرة السلة هجوم شديد اللهجة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على تغريدات كتبها عبر حسابه على تويتر يهاجم فيها إحدى عمالقة الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب نشر استطلاع يكشف عدم موافقة الشعب على طريقة تعامله مع فيروس كورونا وسط تفشى الوباء في البلاد وتحولها إلى البلد الأكثر معاناة من الفيروس حول العالم بأكبر عدد من المصابين في الوقت الحالي.

وهاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وسائل الإعلام التى تنشر شائعات وتبنى قصصها على مصادر مجهولة بما يجعل أخبارها مجرد روايات زائفة، مطالبًا وسائل الإعلام بضرورة الكشف عن المصادر التى تنقل عنها المعلومات، لافتًا إلى أن أحد الأسباب التى جعلت الأخبار الزائفة منتشرة للغاية هو أن "الصحفيين" الفاسدين يبنون قصصهم على المصادر التى يختلقونها.

وانفجر لاعب السلة المتوج بلقب الدوري الاميركي للمحترفين سابقا وكتب ردا على رسالة ترامب: "اخرس وافعل شيئا أيها المهرج ال***."

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة لأكثر من 100 ألف حالة وشهدت 1700 حالة وفاة.

ورفض الرئيس الأمريكى، نشر بعض وسائل الإعلام استطلاعا للرأي يشير إلى عدم موافقة الشعب على سياسة ترامب وتعامله مع الموقف على الرغم من معاناة البلاد بشدة من الفيروس، وأصر على الدخول في حرب مع وسائل الإعلام.

وقال فى تغريدات متتالية عبر "تويتر"، اليوم السبت: "الكثير من وسائل الإعلام تكتب وتبث القصص بالحقائق المختلقة والخاطئة عن علم..



إنهم يفعلون ذلك عن طريق اقتباس مصادر لم تسمها ببساطة وغير موجودة..



هؤلاء أناس خطرون وفاسدون للغاية، وسوف يفعلون أى شىء للفوز..



عليك أن تكشف مصادرك".

بغداد اليوم/ متابعة

يثير انتشار فيروس كورونا القلق والرعب حول العالم بأكمله، خاصة مع وصوله إلى كرة القدم، وإصابته العديد من أفراد المنظومة الرياضية، على رأسهم باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي، ومايكل أرتيتا مدرب أرسنال.

وتأجلت منافسات الدوري

بغداد اليوم - متابعة

كشف ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي، السبت، عن سيناريوهات استكمال الموسم الكروي الحالي، الذي تم إيقافه لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقررت الدوريات الخمس الكبرى تجميد النشاط لأجل غير مسمى، بالإضافة لتأجيل كأس الأمم الأ

بغداد اليوم/ متابعة

انتهت رسميا فترة الحجر الصحي التي كانت مفروضة لمدة أسبوعين على لاعبي كرة القدم في ريال مدريد الإسباني، بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بالنادي الملكي بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة "أس" الرياضية الإسبانية، ع

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