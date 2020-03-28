خلية الازمة في كركوك تقرر تمديد حظر التجوال

2020/03/28 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كركوك

قررت خلية الازمة في محافظة كركوك ، السبت 28-3-2020، تمديد حظر التجوال المفروض في المدينة،

وقال...





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