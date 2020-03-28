العراق... حالات الاصابة بالعشرات والوفيات ما دون العشر

2020/03/28 | 19:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت مدينة البصرة جنوبي العراق اعلى معدل بحالات الاصابة بفايروس كورونا بين مدن البلاد بست وثلاثين اصابة خلال 24 ساعة وقررت السلطات المحلية عزل المدي...

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