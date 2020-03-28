مسح حكومي يكشف انطباع مواطني كوردستان بـ

2020/03/28 | 19:37 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الإجراءات في منتصف الشهر الماضي، وشملت تعليق دوام المدارس والجامعات وتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية بالإضافة الى وقف الملاحة الجوية

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